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Мир

Почему президент Аргентины получил паспорт Италии

Гражданство, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 08:39 Фото: Х/JMilei
14 декабря правительство Италии приняло решение предоставить итальянское гражданство аргентинскому президенту Хавьеру Милею, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала Джорджа Мелони на своей странице в Х. Следом информацию подтвердил и сам президент в этой же соцсети.

Гражданство Милею решили предоставить по принципу jus sanguinis – "по праву крови". Дело в том, что у Милея есть итальянские корни. Его бабушка и дедушка по отцовской линии родились в провинции на юге Италии, а затем эмигрировали в Аргентину.

Перед тем, как официально заявить о выдаче Милею итальянского паспорта, власти страны провели расследование, чтобы установить, действительно ли его дед Франческо Милей из Италии. Конституция Аргентины иметь двойное гражданство президенту не запрещает. Вместе с Хавьером Милеем гражданство Италии получила и его младшая сестра Карина Милей. По некоторым сведениям она – его "политический советник".

На днях Джорджа Мелони возглавила рейтинг самых влиятельных людей Европы в 2025 году.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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