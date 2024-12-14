Почему президент Аргентины получил паспорт Италии

14 декабря правительство Италии приняло решение предоставить итальянское гражданство аргентинскому президенту Хавьеру Милею, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала Джорджа Мелони на своей странице в Х. Следом информацию подтвердил и сам президент в этой же соцсети.

Гражданство Милею решили предоставить по принципу jus sanguinis – "по праву крови". Дело в том, что у Милея есть итальянские корни. Его бабушка и дедушка по отцовской линии родились в провинции на юге Италии, а затем эмигрировали в Аргентину.

A poche settimane dalla mia visita in Argentina, ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica argentina, @JMilei.



La discussione ha costituito l’occasione per ribadire la comune volontà di rafforzare ulteriormente il già solido partenariato bilaterale, con… pic.twitter.com/jXlVgEVDc5 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 13, 2024

Перед тем, как официально заявить о выдаче Милею итальянского паспорта, власти страны провели расследование, чтобы установить, действительно ли его дед Франческо Милей из Италии. Конституция Аргентины иметь двойное гражданство президенту не запрещает. Вместе с Хавьером Милеем гражданство Италии получила и его младшая сестра Карина Милей. По некоторым сведениям она – его "политический советник".

На днях Джорджа Мелони возглавила рейтинг самых влиятельных людей Европы в 2025 году.