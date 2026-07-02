Трампу не дали переписать правила получения гражданства в США

Верховный суд США заблокировал попытку президента Дональда Трампа ограничить право на гражданство по рождению, признав соответствующий указ незаконным, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, решение было принято большинством голосов – шесть судей против трех. Суд постановил, что подписанный Трампом в первый день его второго президентского срока указ противоречит 14-й поправке к Конституции США, которая гарантирует гражданство практически всем, кто родился на территории страны.

Согласно инициативе Трампа, автоматически получать американское гражданство могли бы только дети, у которых хотя бы один из родителей является гражданином США или постоянным резидентом. Дети временно пребывающих иностранцев и нелегальных мигрантов лишались бы этого права.

Председатель Верховного суда Джон Робертс отметил, что администрация не представила достаточных оснований для пересмотра устоявшегося толкования Конституции. Он подчеркнул, что право на гражданство по рождению остается одной из фундаментальных гарантий американского законодательства.

После решения суда Трамп призвал Конгресс принять закон, который закрепил бы предложенные им ограничения.

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