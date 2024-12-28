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Советы

28 декабря – идеальный день, чтобы загадать большие желания

28 декабря – идеальный день, чтобы загадать большие желания, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 11:20 Фото: pexels
Российский астролог Василиса Володина заявила, что сегодня, 28 декабря 2024 года, день наполнен противоречивой энергетикой. По ее словам, напряженный, но вдохновляющий аспект Луны и Юпитера – это приглашение строить большие планы и верить в их осуществимость, сообщает Zakon.kz.

Экс-соведущая телепередачи "Давай поженимся" поделилась прогнозами в своем Telegram-канале. Она посочувствовала тем, у кого в субботу рабочий день.

"Настроение предпраздничное, хочется уже отдыхать, а не заниматься рабочими обязанностями. А конфликт Луны и Юпитера, который висит на небе целый день, еще и подначивает – "итак уже переработали, много сделали, пора отдыхать", так что самое время выбить себе короткий день или солидную премию".Василиса Володина

Этот космический конфликт, по словам Володиной, способен вызвать у многих желание пересмотреть свои запросы.

Володина советует не бояться мечтать крупно, ставить амбициозные цели и выбирать только самое лучшее для себя. Если вы до сих пор не решили, каким будет ваш следующий шаг, сегодня самое время задуматься о стратегических задачах, которые приведут к масштабным переменам.

Ранее астрологи рассказали, у кого из знаков зодиака среди мужчин вместо сердца камень. Женщинам этих холодных мужчин советуют запастись терпением.

Что касается творческих способностей, то у некоторых они есть, а у других их нет. Но эзотерик Майя Королева составила топ-5 самых творческих знаков зодиака. По ее словам, в рейтинг вошли именно те, которые находятся под покровительством двух стихий: воздуха и воды.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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