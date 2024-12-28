28 декабря – идеальный день, чтобы загадать большие желания

Российский астролог Василиса Володина заявила, что сегодня, 28 декабря 2024 года, день наполнен противоречивой энергетикой. По ее словам, напряженный, но вдохновляющий аспект Луны и Юпитера – это приглашение строить большие планы и верить в их осуществимость, сообщает Zakon.kz.

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"Настроение предпраздничное, хочется уже отдыхать, а не заниматься рабочими обязанностями. А конфликт Луны и Юпитера, который висит на небе целый день, еще и подначивает – "итак уже переработали, много сделали, пора отдыхать", так что самое время выбить себе короткий день или солидную премию". Василиса Володина

Этот космический конфликт, по словам Володиной, способен вызвать у многих желание пересмотреть свои запросы.

Володина советует не бояться мечтать крупно, ставить амбициозные цели и выбирать только самое лучшее для себя. Если вы до сих пор не решили, каким будет ваш следующий шаг, сегодня самое время задуматься о стратегических задачах, которые приведут к масштабным переменам.

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