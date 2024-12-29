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#Крушение самолета в Актау
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Мир

Алиев: Окончательная версия станет известна после расшифровки черных ящиков

Алиев Ильхам, Азербайджан , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 16:40 Фото: president.az
29 декабря 2024 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Международном аэропорту Гейдар Алиев дал интервью государственному телевидению AzTV, сообщает Zakon.kz.

Алиев заявил, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально. Также президент отметил, что окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков.

"Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", – сказал Ильхам Алиев.

Ранее глава Азербайджанской Республики и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в траурной церемонии, которая проходила в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Пилотов Игоря Кшнякина и Александра Кальянинова, а также стюардессу Хокуму Алиеву, погибших во время крушения самолета в Актау, похоронили на II Аллее почетного захоронения.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек.

Андрей Дюсупов
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