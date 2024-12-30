#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
521.81
543.67
5.05
Мир

Джо Байден объявил 9 января днем траура в США

Джо Байден объявил 9 января днем траура в США, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 13:00 Фото: Instagram/joebiden
В Соединенных Штатах Америки 9 января 2025 года объявлен днем национального траура в связи с кончиной бывшего президента США Джимми Картера (полное имя Джеймс Эрл Картер-младший), сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление действующего президента Джо Байдена опубликовано на сайте Белого дома 29 декабря 2024 года.

"Я назначаю 9 января 2025 года Национальным днем ​​траура на всей территории Соединенных Штатов. Я призываю американский народ собраться в этот день в своих соответствующих местах поклонения, чтобы там воздать должное памяти президента Джеймса Эрла Картера-младшего. Я приглашаю людей мира, которые разделяют нашу скорбь, присоединиться к нам в этом торжественном событии".Джо Байден

Также он распорядился, чтобы флаг США был приспущен в Белом доме и на всех общественных зданиях и территориях, на всех военных постах и ​​военно-морских станциях, а также на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Соединенных Штатов, а также на их территориях и владениях в течение 30 дней со дня смерти Джеймса Эрла Картера-младшего.

"Я также распоряжаюсь, чтобы в течение того же периода времени представители Соединенных Штатов в иностранных государствах приняли аналогичные меры для демонстрации флага приспущенным над своими посольствами, миссиями, консульскими учреждениями и другими объектами за рубежом, включая все военные объекты и военно-морские суда и станции. Настоящим я приказываю, чтобы подразделения вооруженных сил по приказу министра обороны оказали соответствующие почести".Джо Байден

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 13:00
Байден прервал свой отдых на Карибах
, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 13:00

39-й президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер скончался 29 декабря 2024 года в штате Джорджия. Ему было 100 лет. В последние годы бывший президент США тяжело страдал от рака кожи.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
В Каспийском море произошло землетрясение
Мир
09:11, Сегодня
В Каспийском море произошло землетрясение
На пути в Великобританию погибли мигранты
Мир
07:50, Сегодня
На пути в Великобританию погибли мигранты
Байден прервал свой отдых на Карибах
Мир
07:33, Сегодня
Байден прервал свой отдых на Карибах
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: