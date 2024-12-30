Джо Байден объявил 9 января днем траура в США

В Соединенных Штатах Америки 9 января 2025 года объявлен днем национального траура в связи с кончиной бывшего президента США Джимми Картера (полное имя Джеймс Эрл Картер-младший), сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление действующего президента Джо Байдена опубликовано на сайте Белого дома 29 декабря 2024 года.

"Я назначаю 9 января 2025 года Национальным днем ​​траура на всей территории Соединенных Штатов. Я призываю американский народ собраться в этот день в своих соответствующих местах поклонения, чтобы там воздать должное памяти президента Джеймса Эрла Картера-младшего. Я приглашаю людей мира, которые разделяют нашу скорбь, присоединиться к нам в этом торжественном событии". Джо Байден

Также он распорядился, чтобы флаг США был приспущен в Белом доме и на всех общественных зданиях и территориях, на всех военных постах и ​​военно-морских станциях, а также на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и на всей территории Соединенных Штатов, а также на их территориях и владениях в течение 30 дней со дня смерти Джеймса Эрла Картера-младшего.

"Я также распоряжаюсь, чтобы в течение того же периода времени представители Соединенных Штатов в иностранных государствах приняли аналогичные меры для демонстрации флага приспущенным над своими посольствами, миссиями, консульскими учреждениями и другими объектами за рубежом, включая все военные объекты и военно-морские суда и станции. Настоящим я приказываю, чтобы подразделения вооруженных сил по приказу министра обороны оказали соответствующие почести". Джо Байден

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39-й президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер скончался 29 декабря 2024 года в штате Джорджия. Ему было 100 лет. В последние годы бывший президент США тяжело страдал от рака кожи.