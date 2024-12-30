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546.47
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Культура и шоу-бизнес

Неадекватный фанат дважды проник в дом Насти Ивлеевой с ножом и битой

Неадекватный фанат дважды проник в дом Насти Ивлеевой с ножом и битой, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 22:39 Фото: Telegram/ivleeva360
28-летний поклонник популярной российской блогерши Насти Ивлеевой дважды пробрался в ее дом в подмосковной Истре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Shot, мужчина разбил окно битой, проник внутрь коттеджа и начал рыться в кладовке.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На место были вызваны сотрудники полиции, которые оперативно задержали нарушителя.  Им оказался Иван Урекяну, которому ранее диагностированы психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением наркотиков. По профессии он слесарь, в прошлом работал водителем. В соцсетях мужчина подписан на Ивлееву.

Настя Ивлеева прокомментировала случившееся, отметив, что это уже второй подобный случай за год. В конце лета Урекяну проник в дом блогерши через окно в подвале, пока она спала. Мужчина передвигался по комнатам без одежды, а Ивлеева, оставшись одна, была вынуждена укрыться на крыше до приезда охраны.

"После того события спать и жить в доме стало невозможно. Мы были вынуждены съехать", – рассказала Настя.

Она также выразила мнение, что фанат намерен довести до конца свои действия.

Сейчас коттедж Ивлеевой в поселке Старый Свет выставлен на продажу, а сама блогерша там больше не живет. Дом пустует уже три месяца, но за ним продолжает следить охрана.

Ранее Настя Ивлеева показала подарки от мужа. 

Айсулу Омарова
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