Неадекватный фанат дважды проник в дом Насти Ивлеевой с ножом и битой

28-летний поклонник популярной российской блогерши Насти Ивлеевой дважды пробрался в ее дом в подмосковной Истре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Shot, мужчина разбил окно битой, проник внутрь коттеджа и начал рыться в кладовке.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На место были вызваны сотрудники полиции, которые оперативно задержали нарушителя. Им оказался Иван Урекяну, которому ранее диагностированы психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением наркотиков. По профессии он слесарь, в прошлом работал водителем. В соцсетях мужчина подписан на Ивлееву.

Настя Ивлеева прокомментировала случившееся, отметив, что это уже второй подобный случай за год. В конце лета Урекяну проник в дом блогерши через окно в подвале, пока она спала. Мужчина передвигался по комнатам без одежды, а Ивлеева, оставшись одна, была вынуждена укрыться на крыше до приезда охраны.

"После того события спать и жить в доме стало невозможно. Мы были вынуждены съехать", – рассказала Настя.

Она также выразила мнение, что фанат намерен довести до конца свои действия.

Сейчас коттедж Ивлеевой в поселке Старый Свет выставлен на продажу, а сама блогерша там больше не живет. Дом пустует уже три месяца, но за ним продолжает следить охрана.

Ранее Настя Ивлеева показала подарки от мужа.

