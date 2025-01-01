Извлекли данные из одного "черного ящика" самолета, который разбился в Южной Корее
По словам директора департамента гражданской авиации Министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван, сейчас специалисты конвертируют данные, полученные из "черного ящика" в звуковые файлы, пишет The Hankyoreh.
"Завершено извлечение данных из речевого регистратора переговоров в кабине пилотов. Сегодня началась работа по их конвертации в звуковые файлы", – сказал он.
Чиновник добавил, что работу проведут максимально быстро.
Уточняется, что второй "черный ящик" – бортовой самописец данных о полете – получил некоторые внешние повреждения. Это увеличит время, необходимое для его дешифровки, примерно до месяца.
29 декабря 2024 года пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в международном аэропорту Муана в Южной Корее. Всего на борту лайнера, возвращавшегося из Бангкока, находился 181 человек, включая шесть членов экипажа.
Позднее стало известно, что двух человек (пассажира и стюардессу) удалось спасти, остальные считаются погибшими. Большинство пассажиров были южнокорейцами, на борту также были два гражданина Таиланда. В МИД Казахстана сообщили, что казахстанцев на борту не было.