Извлекли данные из одного "черного ящика" самолета, который разбился в Южной Корее

Специалисты извлекли данные из речевого регистратора в кабине пилотов самолета авиакомпании Jeju Air, который разбился 29 декабря 2024 года в южнокорейском аэропорту Муан, сообщает Zakon.kz.

По словам директора департамента гражданской авиации Министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван, сейчас специалисты конвертируют данные, полученные из "черного ящика" в звуковые файлы, пишет The Hankyoreh.

"Завершено извлечение данных из речевого регистратора переговоров в кабине пилотов. Сегодня началась работа по их конвертации в звуковые файлы", – сказал он.

Чиновник добавил, что работу проведут максимально быстро.

Уточняется, что второй "черный ящик" – бортовой самописец данных о полете – получил некоторые внешние повреждения. Это увеличит время, необходимое для его дешифровки, примерно до месяца.

29 декабря 2024 года пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в международном аэропорту Муана в Южной Корее. Всего на борту лайнера, возвращавшегося из Бангкока, находился 181 человек, включая шесть членов экипажа.

Позднее стало известно, что двух человек (пассажира и стюардессу) удалось спасти, остальные считаются погибшими. Большинство пассажиров были южнокорейцами, на борту также были два гражданина Таиланда. В МИД Казахстана сообщили, что казахстанцев на борту не было.