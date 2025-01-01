#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Мир

Извлекли данные из одного "черного ящика" самолета, который разбился в Южной Корее

Южная Корея, самолет, авиакатастрофа , фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 13:14 Фото: yonhap
Специалисты извлекли данные из речевого регистратора в кабине пилотов самолета авиакомпании Jeju Air, который разбился 29 декабря 2024 года в южнокорейском аэропорту Муан, сообщает Zakon.kz.

По словам директора департамента гражданской авиации Министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван, сейчас специалисты конвертируют данные, полученные из "черного ящика" в звуковые файлы, пишет The Hankyoreh.

"Завершено извлечение данных из речевого регистратора переговоров в кабине пилотов. Сегодня началась работа по их конвертации в звуковые файлы", – сказал он.

Чиновник добавил, что работу проведут максимально быстро.

Уточняется, что второй "черный ящик" – бортовой самописец данных о полете – получил некоторые внешние повреждения. Это увеличит время, необходимое для его дешифровки, примерно до месяца.

29 декабря 2024 года пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в международном аэропорту Муана в Южной Корее. Всего на борту лайнера, возвращавшегося из Бангкока, находился 181 человек, включая шесть членов экипажа.

Позднее стало известно, что двух человек (пассажира и стюардессу) удалось спасти, остальные считаются погибшими. Большинство пассажиров были южнокорейцами, на борту также были два гражданина Таиланда. В МИД Казахстана сообщили, что казахстанцев на борту не было.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
В Швейцарии вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба
Мир
13:46, Сегодня
В Швейцарии вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба
В США нашли самый большой в истории тайник со взрывчаткой
Мир
11:50, Сегодня
В США нашли самый большой в истории тайник со взрывчаткой
Илон Маск поставил лягушонка на аватар в соцсети X и вызвал рост криптовалют
Мир
10:08, Сегодня
Илон Маск поставил лягушонка на аватар в соцсети X и вызвал рост криптовалют
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: