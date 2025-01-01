Выросло число погибших во время теракта в Новом Орлеане

Число погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей, праздновавших Новый год в Новом Орлеане в США, возросло до 15, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People со ссылкой на ФБР, подозреваемым оказался 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббара, который был ветераном американской армии. В данное время спецслужбы проверяют его причастность к террористическим организациям.

Ранее сообщалось, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Изначально сообщалось, что в результате погибли 10 человек, 30 человек были раненые.



Позже власти региона назвали трагедию террористической атакой.