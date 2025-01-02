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Мир

51-летний брат Анджелины Джоли женился после 23 лет отношений

51-летний брат Анджелины Джоли женился, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 19:28 Фото: Instagram/madre_romi_
Брат американской актрисы Анджелины Джоли 51-летний актер Джеймс Хейвен тайно женился минувшим летом, однако известно это стало только сейчас, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram заявила его супруга – звезда реалити-шоу "Секс в другом городе" Роми Имбелли.

Как пишет Just Jared, церемония прошла 12 августа в Лагуна-Бич (Калифорния, США), на ней присутствовали несколько близких членов семьи, в том числе отец жениха Джон Войт.

42-летняя Имбелли в посте о свадьбе призналась, что ее отношения с Хейвеном, длящиеся уже 23 года, никогда не были простыми, однако она называет мужа своим лучшим другом.

"Детали нашей истории слишком личные и сложные, чтобы делиться ими сейчас, но я опишу их все в своей книге. День нашей свадьбы был в секрете, только мы и наши родители, а позже планировалось устроить более масштабное торжество", – подписала пост звезда реалити-шоу.

Выяснилось, что молодожены поругались уже на следующий день после свадьбы.

"После пяти месяцев долгих слез, исцеления и размышлений мы решили разобраться со своими проблемами и теперь планируем этот особенный день с моей дочерью", – написала Имбелли, добавив, что возвращается к мужу.

Имбелли ранее была замужем за музыкантом Дасти Рэем и шеф-поваром Чарльзом Имбелли. В браке с последним родилась ее дочь.


Ранее сообщалось, что Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после восьми лет судебных разбирательств.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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