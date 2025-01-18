Брат Анджелины Джоли решил развестись с супругой через две недели после свадьбы

Звезда реалити-шоу "Секс в другом городе" Роми Имбелли подала заявление о расторжении брака всего через несколько дней после свадьбы с 51-летним братом Анджелины Джоли Джеймсом Хейвеном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет In Touch Weeklу, артист тайно женился минувшим летом. Выяснилось, что Роми Имбелли подала заявление об аннулировании брака 27 августа 2024 года, ссылаясь на предполагаемое мошенничество. Деталей дела издания не раскрывает.

В заявлении Имбелли также отметила, что у них нет детей, и она не требует никакой материальной поддержки от мужа. Кроме того она потребовала вернуть свое прежнее имя. В сентябре ответное заявление о разводе написал брат Джоли.

Позже пара помирилась. Однако стороны еще не забрали своих заявлений и дело еще находится в процессе.

Широкой публике о свадьбе пары стало известно только в начале 2025 года. Об этом в Instagram заявила сама Имбелли. 42-летняя супруга в посте о свадьбе призналась, что ее отношения с Хейвеном, длящиеся уже 23 года, никогда не были простыми, однако она называет мужа своим лучшим другом.