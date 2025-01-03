Депутатам Грузии повысили зарплату

С 1 января у депутатов парламента Грузии ощутимо выросла зарплата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NEWSGEORGIA, месячная зарплата рядового депутата составит 8 250 лари. Это около трех тысяч долларов. До повышения парламентарии получали 4 624 лари.

Зарплата спикера парламента увеличилась с 6 260 лари до 10 тыс. лари. Это около 3,6 тыс. долларов. Чуть меньше, около 3,3 тыс. долларов, будут получать председатели комитетов и главы фракции.

Зарплаты выросли и у чиновников правительства. У премьер-министра зарплата с 1 января 13 300 лари. Это около 4 800 долларов, а у министров – 11 305 лари, или около четырех тысяч долларов.

29 декабря в должность президента Грузии вступил Михаил Кавелашвили.