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Мир

Как поддерживать форму без спортзала

тренер рассказала, как поддерживать форму без спортзала, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 00:39 Фото: pixabay
Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, как поддерживать форму без спортзала, сообщает Zakon.kz.

Тренер посоветовала ходить после каждого приема пищи примерно 10-15 минут, так как это улучшает пищеварение и помогает регулировать уровень сахара в крови, отмечает Men Today.

По ее словам, также полезно гулять с утяжелителями, например, с рюкзаком, так как это поможет сжечь больше калорий и прибавит силы.

Кроме того, необходимо стараться выбирать маршруты, которые включают холмы, небольшие горки и склоны, так как это задействует больше мышц, требует больше усилий и сжигает больше калорий, чем обычно. Во время прогулки можно выполнить упражнения с собственным весом: выпады, приседания и прыжки.

Ранее звезды раскрыли секреты похудения к Новому году.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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