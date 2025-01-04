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Мир

Когда Анна Седокова планирует дать показания в связи с гибелью экс-супруга

Седокова планирует дать показания по делу о кончине экс-супруга, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 17:35 Фото: Instagram/annasedokova
Российская певица Анна Седокова планирует дать показания Следственному комитету России по делу о кончине экс-супруга Яниса Тиммы после новогодних праздников, сообщает Zakon.kz.

Продюсер артистки Сергей Дворцов рассказал aif.ru, что исполнительница не смогла встретиться со следователями в декабре, так как чувствовала себя плохо. По словам продюсера, артистка до сих пор испытывает проблемы со здоровьем и по-прежнему находится в больнице.

Тело Яниса нашли в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

Церемония прощания с Янисом Тиммой прошла 27 декабря в Риге. Проводить спортсмена в последний путь пришли все родственники, но самой Седоковой не было. После гибели экс-супруга она попала в больницу с нервным срывом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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