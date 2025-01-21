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Мир

Анну Седокову опросили по делу о самоубийстве ее бывшего супруга

Седокову опросили по делу о суициде ее экс-супруга, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 01:14 Фото: Instagram/annasedokova
Российскую певицу Анну Седокову опросили в рамках проверки суицида ее бывшего супруга латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Седокова опрошена в рамках проверки по факту суицида Тиммой", – сказала собеседник агентства.

Анна Седокова и Янис Тима официально развелись 9 декабря 2024 года. А 17 декабря 32-летнего экс-супруга певицы нашли мертвым в одном из хостелов Москвы. 25 декабря тело баскетболиста было доставлено в Ригу. Прощание прошло 27 декабря в Рижском крематории.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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