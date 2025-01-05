Рекордный спрос на космодромы в США грозит задержками при доставке грузов на орбиту

В США всего три космодрома, которые расположены в штатах Флорида и Калифорния. Ограниченное число данных площадок грозит стране формированием заторов в плане запусков, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания The Wall Street Journal, в 2023 году число пусков космических ракет в Соединенных Штатах достигло рекордной отметки в 145 стартов. Абсолютное большинство запусков (134) осуществила компания SpaceX Илона Маска.

Отмечается, что подобная ситуация, на которую могут накладываются переносы полетов из-за неблагоприятных погодных условий, может привести к тому, что важные грузы не будут доставляться на орбиту вовремя. В сложившихся условиях, компании ищут альтернативы основным космодромам. Так космодром на острове Кодьяк в штате Аляска в настоящее время работает над получением разрешения о проведении до 25 запусков в год. Ожидается, что старты с этой площадки будут проводить небольшие компании, которые сильнее всего затрагивает ситуация с задержками пусков.

Ранее сообщалось, что с Байконура взлетела юбилейная ракета.