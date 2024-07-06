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Архиепископ, назвавший Папу Франциска "слугой Сатаны", отлучен от церкви Ватиканом

Карло Мария Вигано, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 11:28 Фото: adcon.info
Ультраконсервативный архиепископ Карло Мария Вигано был отлучен от церкви Ватиканом после того, как его признали виновным в расколе. Он известен тем, что назвал Папу Франциска "слугой Сатаны", сообщает Zakon.kz.

Карло Мария Вигано был послом Ватикана в США с 2011 по 2016 год, но перестал появляться на публике в 2018 году.

Это произошло после того, как он заявил, что Папа Франциск знал о сексуальных домогательствах американского кардинала Теодора Маккэррика и ничего не предпринял.

Ватикан отверг это утверждение.

Вигано также назвал Папу "лжепророком" и "слугой Сатаны", прежде чем призвать его уйти в отставку.

В пятницу, 5 июля 2024 года, доктринальный отдел Ватикана объявил об отлучении от церкви (или изгнании) 83-летнего священника.

В заявлении говорится, что его предыдущие комментарии ясно дали понять, что он отказался "признать и подчиниться" главе Римско-католической церкви.

Вигано также отверг легитимность либеральных реформ, проведенных церковью в 1960-х годах, добавили в нем.

"По результатам уголовного процесса преподобнейший Карло Мария Вигано был признан виновным в особом правонарушении (нарушении закона) – расколе", – говорится в заявлении Ватикана.

Отлучение означает, что Вигано формально находится вне церкви и не может совершать или принимать ее таинства, такие как причастие.

Вигано остался нераскаявшимся и призвал католиков поддержать его цитатой из Иисуса из Нового Завета: "Если они замолчат, то сами камни начнут кричать".

За эти годы Вигано собрал вокруг себя единомышленников-ультраконсерваторов, которые углубились в теории заговора и назвали пандемию коронавируса "Великой перезагрузкой".

В прошлом месяце в своем посте на X он раскритиковал разбирательство в Ватикане против него и обвинил Папу Франциска в том, что он представляет "инклюзивную, иммиграционную, экологически устойчивую и дружественную к геям" церковь.

Ранее появилась информация, что Папа Франциск причислит геймера к лику святых.

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