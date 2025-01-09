"Стыдно выйти на улицу": беременная дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о проблеме

28-летняя дочь российской актрисы и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк рассказала о проблеме, с которой столкнулась при беременности. Из-за нее Анне пришлось обратиться за помощью к подписчикам в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В Stories 9 января 2025 года блогер предположила, что с этой проблемой сталкиваются многие девушки, которые находятся в интересном положении.

"Будучи в положении, когда уже очень заметно, что ты в положении и формы тела меняются, столкнулась с тем, что сложно найти одежду, которая была бы комфортной и выглядела симпатично. Джинсы я застегиваю только для фото, а так хожу в них в расстегнутом состоянии и в майках мужа, а когда прохладно, в оверсайз толстовках. Из того, что предлагают для беременных, ничего не могу найти, все выглядит как-то устарело что ли, а мне хочется выглядеть современно и нравиться себе", – написала Анна Заворотнюк.

Она рассказала, что "пыталась найти джинсы с резинкой, чтобы было удобно, но все они были каких-то ужасных цветов и странного кроя".

"Делитесь своими любимыми магазинами/брендами, где можно найти что-то комфортное и при этом чтобы не стыдно было выйти на улицу... Давайте помогать друг другу", – обратилась Анна Заворотнюк к фолловерам, опубликовав новые фото в положении.

Поклонники дочери "Моей прекрасной няни" поделились своими советами по поводу одежды для беременных, а также завалили Анну комплиментами, пожелав ей легких родов. Некоторые из них вновь отметили невероятное сходство дочери и матери:

"Какая булочка милая. Такая прям стильная всегда".

"Это же надо, так на маму похожа. Просто нереальная красотка".

"Какие красивые фото. Аня, вам так идет беременность, любуюсь!"

"Какая милая, жаль, мама не увидит внука или внучку. Легких родов!"

Материал по теме Предновогоднюю фотосъемку Анастасии Заворотнюк, сделанную в 2009 году, показали поклонникам актрисы

14 декабря 2024 года стало известно, что дочь Анастасии Заворотнюк ждет первенца. Фотографии с округлившимся животиком Анна Заворотнюк опубликовала в своем Instagram. А 26 декабря она раскрыла еще и тот факт, что они с супругом уже провели гендер-пати и знают пол ребенка. Позднее Анна показала, как беременность повлияла на ее вкусы в еде.