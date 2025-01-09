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Культура и шоу-бизнес

"Стыдно выйти на улицу": беременная дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о проблеме

&quot;Стыдно выйти на улицу&quot;: беременная дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о проблеме, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 19:20 Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
28-летняя дочь российской актрисы и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк рассказала о проблеме, с которой столкнулась при беременности. Из-за нее Анне пришлось обратиться за помощью к подписчикам в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В Stories 9 января 2025 года блогер предположила, что с этой проблемой сталкиваются многие девушки, которые находятся в интересном положении.

"Будучи в положении, когда уже очень заметно, что ты в положении и формы тела меняются, столкнулась с тем, что сложно найти одежду, которая была бы комфортной и выглядела симпатично. Джинсы я застегиваю только для фото, а так хожу в них в расстегнутом состоянии и в майках мужа, а когда прохладно, в оверсайз толстовках. Из того, что предлагают для беременных, ничего не могу найти, все выглядит как-то устарело что ли, а мне хочется выглядеть современно и нравиться себе", – написала Анна Заворотнюк.

Она рассказала, что "пыталась найти джинсы с резинкой, чтобы было удобно, но все они были каких-то ужасных цветов и странного кроя".

"Делитесь своими любимыми магазинами/брендами, где можно найти что-то комфортное и при этом чтобы не стыдно было выйти на улицу... Давайте помогать друг другу", – обратилась Анна Заворотнюк к фолловерам, опубликовав новые фото в положении.

Поклонники дочери "Моей прекрасной няни" поделились своими советами по поводу одежды для беременных, а также завалили Анну комплиментами, пожелав ей легких родов. Некоторые из них вновь отметили невероятное сходство дочери и матери:

  • "Какая булочка милая. Такая прям стильная всегда".
  • "Это же надо, так на маму похожа. Просто нереальная красотка".
  • "Какие красивые фото. Аня, вам так идет беременность, любуюсь!"
  • "Какая милая, жаль, мама не увидит внука или внучку. Легких родов!"

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14 декабря 2024 года стало известно, что дочь Анастасии Заворотнюк ждет первенца. Фотографии с округлившимся животиком Анна Заворотнюк опубликовала в своем Instagram. А 26 декабря она раскрыла еще и тот факт, что они с супругом уже провели гендер-пати и знают пол ребенка. Позднее Анна показала, как беременность повлияла на ее вкусы в еде.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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