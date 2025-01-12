#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
526.81
542.72
5.16
Мир

Байден наградил Папу Франциска за особые заслуги

Байден наградил Папу Франциска за особые заслуги, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 05:59 Фото: wikipedia
Президент Джо Байден наградил Папу Франциска Президентской медалью Свободы с отличием. Это первый случай за время его президентства, когда он вручил служителю церкви такую награду, сообщает Zakon.kz.

Награду вручили после того, как Байден отменил поездку в Ватикан из-за разрушительных лесных пожаров в Калифорнии.

"Папа Франциск не похож ни на кого из тех, кто был до него. Прежде всего, он народный Папа – свет веры, надежды и любви, который ярко сияет по всему миру", – прокомментировали в заявлении Белого дома.

Это не только первая Президентская медаль Свободы, которую Байден вручил с отличием, но и первая медаль Свободы, врученная с отличием с тех пор, как президент Барак Обама вручил ее самому Байдену.

Ранее стало известно, что Ватикан разрешил геям становиться священниками.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Полиция ЮАР раскрыла шокирующее дело о торговле людьми
Мир
06:30, Сегодня
Полиция ЮАР раскрыла шокирующее дело о торговле людьми
Неумелый поджигатель поджег свои штаны в Австралии
Мир
05:45, Сегодня
Неумелый поджигатель поджег свои штаны в Австралии
Ватикан разрешил геям становиться священниками
Мир
01:50, 12 января 2025
Ватикан разрешил геям становиться священниками
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: