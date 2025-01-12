Байден наградил Папу Франциска за особые заслуги

Президент Джо Байден наградил Папу Франциска Президентской медалью Свободы с отличием. Это первый случай за время его президентства, когда он вручил служителю церкви такую награду, сообщает Zakon.kz.

Награду вручили после того, как Байден отменил поездку в Ватикан из-за разрушительных лесных пожаров в Калифорнии.

Pope Francis, your humility and your grace are beyond words, and your love for all is unparalleled.



As the People's Pope, you are a light of faith, hope, and love that shines brightly across the world.



Today, it was my honor to award His Holiness Pope Francis the Presidential… pic.twitter.com/q4a0DKoSyi — President Biden (@POTUS) January 11, 2025

"Папа Франциск не похож ни на кого из тех, кто был до него. Прежде всего, он народный Папа – свет веры, надежды и любви, который ярко сияет по всему миру", – прокомментировали в заявлении Белого дома.

Это не только первая Президентская медаль Свободы, которую Байден вручил с отличием, но и первая медаль Свободы, врученная с отличием с тех пор, как президент Барак Обама вручил ее самому Байдену.

Ранее стало известно, что Ватикан разрешил геям становиться священниками.