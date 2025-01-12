Полиция ЮАР раскрыла шокирующее дело о торговле людьми

Южноафриканская полиция спасла 26 эфиопов от группы торговцев людьми в Йоханнесбурге (ЮАР). Группа похищенных разбила окно и решетку, чтобы сбежать из дома, где их держали голыми, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, 10 января арестовали трех человек по подозрению в торговле людьми и незаконном хранении огнестрельного оружия. Соседи рабовладельцев в пригороде Сандрингем услышали шум и сообщили об этом в полицию.

Около 60 эфиопских мужчин были захвачены в плен в бунгало. Под его открытым окном в передней части дома видна кровь. Полиция сообщила, что 11 человек доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

"Есть признаки того, что это дело о торговле людьми, потому что пострадавшие пытались бежать из этого дома. Там их держали голыми, чтобы держать в униженном состоянии и предотвратить попытки сбежать", – сказал полицейский Филани Нкваласе.

По данным переписи 2022 года, в ЮАР проживает около 2,4 млн человек, родившихся за границей, из 62 млн населения. Хотя многие приезжают из других южноафриканских государств, в стране проживает около 58 тыс. эфиопов.

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