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Мир

Папа Франциск упал в Ватикане и повредил руку

Папа Франциск упал в Ватикане и повредил руку, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 04:59 Фото: Vatican Media
В заявлении пресс-службы Святого Престола говорится, что 16 января из-за падения в Каса Санта-Марта, резиденции Папы, 88-летний понтифик "получил ушиб правого предплечья, без перелома", сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в заявлении также говорится, что его рука "обездвижена в качестве меры предосторожности". Официальные фотографии показывают, что встречи Папа Франциск проводит в тканевой повязке.

Несмотря на падение, Франциск провел в четверг пять встреч, в том числе с Альваро Ларио, президентом Международного фонда сельскохозяйственного развития, и священниками из аргентинского колледжа в Риме.

Папа страдал от ряда проблем со здоровьем в последние годы, и это его второе падение за последние недели. В начале декабря он появился с большим синяком на подбородке из-за того, что упал и ударился о тумбочку ночью.

Ранее президент Джо Байден наградил Папу Франциска Президентской медалью Свободы с отличием. Это первый случай за время его президентства, когда он вручил служителю церкви такую награду.

Аксинья Титова
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