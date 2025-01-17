Папа Франциск упал в Ватикане и повредил руку

В заявлении пресс-службы Святого Престола говорится, что 16 января из-за падения в Каса Санта-Марта, резиденции Папы, 88-летний понтифик "получил ушиб правого предплечья, без перелома", сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в заявлении также говорится, что его рука "обездвижена в качестве меры предосторожности". Официальные фотографии показывают, что встречи Папа Франциск проводит в тканевой повязке.

Несмотря на падение, Франциск провел в четверг пять встреч, в том числе с Альваро Ларио, президентом Международного фонда сельскохозяйственного развития, и священниками из аргентинского колледжа в Риме.

Папа страдал от ряда проблем со здоровьем в последние годы, и это его второе падение за последние недели. В начале декабря он появился с большим синяком на подбородке из-за того, что упал и ударился о тумбочку ночью.

Ранее президент Джо Байден наградил Папу Франциска Президентской медалью Свободы с отличием. Это первый случай за время его президентства, когда он вручил служителю церкви такую награду.