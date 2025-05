Два символа власти умершего Папы Римского аннулировали в Ватикане

По данным иностранных СМИ, символом власти были свинцовая печать и так называемый "перстень Рыбака". Отмечается, что понтифик использовал их при подписании апостольских посланий.

Аннулирование двух символов папской власти прошло на последней всеобщей конгрегации кардиналов 6 мая. Эта процедура предшествует избранию нового главы Римско-католической церкви.

Видео с места событий активно распространяется в социальных сетях.

As is tradition during the Sede Vacante, this morning in the Synod Hall, the Fisherman’s Ring and the Lead Seal of Pope Francis were annulled in the presence of the Camerlengo of the Holy Roman Church and the College of Cardinals. pic.twitter.com/KlN0PHWtCU