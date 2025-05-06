Два символа власти умершего Папы Римского аннулировали в Ватикане

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил о том, что в Ватикане провели традиционную процедуру аннулирования двух символов власти, принадлежавших Папе Римскому Франциску, сообщает Zakon.kz.

По данным иностранных СМИ, символом власти были свинцовая печать и так называемый "перстень Рыбака". Отмечается, что понтифик использовал их при подписании апостольских посланий.

"На них символически ставят знак креста", – заявил Бруни.

Аннулирование двух символов папской власти прошло на последней всеобщей конгрегации кардиналов 6 мая. Эта процедура предшествует избранию нового главы Римско-католической церкви.

Видео с места событий активно распространяется в социальных сетях.

As is tradition during the Sede Vacante, this morning in the Synod Hall, the Fisherman’s Ring and the Lead Seal of Pope Francis were annulled in the presence of the Camerlengo of the Holy Roman Church and the College of Cardinals. pic.twitter.com/KlN0PHWtCU — Rich Raho (@RichRaho) May 6, 2025

Церемония захоронения Папы Римского Франциска 26 апреля 2025 года состоялась в базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, согласно собственному желанию, был погребен в нише между капеллой Павла V (Паулиной) и капеллой Сфорца. О том, как это было, можно узнать здесь. Позже стало известно, на что Папа Франциск потратил все свои деньги перед смертью.

Позже стало известно, что скандальный кардинал отказался принимать участие в выборах нового Папы Римского.