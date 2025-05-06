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Мир

Два символа власти умершего Папы Римского аннулировали в Ватикане

Ватикан аннулировал два символа власти умершего папы Римского, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 20:55 Фото: скриншот видео
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил о том, что в Ватикане провели традиционную процедуру аннулирования двух символов власти, принадлежавших Папе Римскому Франциску, сообщает Zakon.kz.

По данным иностранных СМИ, символом власти были свинцовая печать и так называемый "перстень Рыбака". Отмечается, что понтифик использовал их при подписании апостольских посланий.

"На них символически ставят знак креста", – заявил Бруни.

Аннулирование двух символов папской власти прошло на последней всеобщей конгрегации кардиналов 6 мая. Эта процедура предшествует избранию нового главы Римско-католической церкви.

Видео с места событий активно распространяется в социальных сетях.

Церемония захоронения Папы Римского Франциска 26 апреля 2025 года состоялась в базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, согласно собственному желанию, был погребен в нише между капеллой Павла V (Паулиной) и капеллой Сфорца. О том, как это было, можно узнать здесь. Позже стало известно, на что Папа Франциск потратил все свои деньги перед смертью.

Позже стало известно, что скандальный кардинал отказался принимать участие в выборах нового Папы Римского.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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