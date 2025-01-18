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Мир

Сына экс-президента Украины обвинили в уклонении от мобилизации и оштрафовали

Алексей Порошенко признан в Украине уклонистом, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 20:45 Фото: wikipedia.org
39-летнего сына бывшего украинского президента Петра Порошенко Алексея объявили в Украине в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования (аналог военкомата), сообщает Zakon.kz.

Как пишет украинское издание "Закон и бизнес", мужчину дважды вызывали по повестке в ТЦК, 4 сентября и 21 октября, но он не являлся. Отмечается, что у старшего сына Порошенко есть воинское звание лейтенанта запаса.

В итоге Печерский районный ТЦК признал его виновным в административном правонарушении в виде неявки по повестке и выписал штраф в размере 25,5 тыс. гривен (более 323 тыс. тенге). В постановлении также говорится, что в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней он будет удвоен и взыскан в принудительном порядке.

Ряд украинских СМИ утверждают, что Алексей и второй сын Порошенко - Михаил – скрываются от мобилизации в Лондоне. Однако другие пишут, что Алексей Порошенко со своей женой и двумя детьми все же не находятся в Украине.

Ранее стало известно, сколько казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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