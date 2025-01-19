Полиция экстренно эвакуирует людей с крупного вокзала в Австрии

Главный вокзал Граца на юго-востоке Австрии эвакуировали после сообщения о минировании, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Der Grazer, движение поездов было приостановлено с 17:40 (21:40 по времени Астаны). Автобусы сейчас тоже не доезжают до вокзала. Пока находящиеся там люди покидают его территорию, сотрудники экстренных служб проверяют здание на наличие подозрительных предметов.

Портал отмечает, что в последнее время подобные сообщения о "минировании" стали тенденцией, которая продолжается в 2025 году.

Грац – это второй по величине город Австрии после Вены и столица федеральной земли Штирия.

Ранее, в конце 2024 года, сообщалось, что подросток "заминировал" школу в Туркестанской области.