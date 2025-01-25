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Мир

Учительница пробежала марафон в костюме медведя и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 08:32 Фото: guinnessworldrecords
Жительница Эссекса участвовала в забеге в костюме белого медведя в полярном норвежском городе Тромсе, сообщает Zakon.kz.

По данным Книги рекордов Гиннесса, учительница из Великобритании по имени Гилл пробежала дистанцию за четыре часа 58 минут и 29 секунд. Это самый быстрый результат для одетых в костюмы животных спортсменов, бегущих в условиях мороза. Она бежала при температуре минус 10 градусов в темное время суток, преодолев сложный горный массив.

Фото: guinnessworldrecords

Забег в Тромсе был благотворительным. Поэтому Гилл смогла заработать 2,39 млн долларов для организаций, борющихся с раком. Свое достижение британка посвятила отцу, который скончался от рака в 1999 году в возрасте 56 лет.

"Это была большая честь пробежать престижный марафон "Полярная ночь" в Тромсе. Крупнейшая зимняя гонка в Норвегии заставила нас всех столкнуться к враждебными, тяжелыми, сложными условиями, но какое волнующее приключение – бежать посреди таких потрясающих пейзажей с единомышленниками и одновременно собирать деньги на достойное дело", – подчеркнула Гилл.
Фото: guinnessworldrecords

Недавно знаменитый фотограф и модель также вошли в Книгу рекордов Гиннесса с рискованной фотосессией.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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