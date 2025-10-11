Фанатка Джокера попала в Книгу рекордов Гиннесса

22-летняя жительница города Блумингтона (штат Индиана, США) Меган Пирс попала в Книгу рекордов Гиннесса за свою коллекцию предметов, связанных с персонажем комиксов про Бэтмэна – Джокером, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Upi, девушка занялась коллекционированием вещей со злодеем вымышленного города DC еще в школе. Вскоре у нее накопилось множество предметов – от фигурок и комиксов до роликовых коньков, скейтборда и крышек от молочных бутылок 1966 года, пишет издание.

По словам Пирс, она начала публиковать информацию о своей коллекции в социальных сетях во время пандемии COVID-19, на карантине. Тогда подписчики убедили ее подать заявку на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса. Этот процесс она начала в 2023 году.

В итоге, уточняет издание, девушка установила новый мировой рекорд, собрав коллекцию из 2318 тематических предметов. Пирс отметила, что благодаря своему хобби ей удалось познакомиться с актером Марком Хэмиллом, который озвучивал персонажа в нескольких анимационных проектах и видеоиграх, а также подружиться с другими коллекционерами.

After a decade of collecting, Megan hopes to open a Joker-themed museum! pic.twitter.com/YDMfLlFIJU — Guinness World Records (@GWR) October 10, 2025

Ранее сообщалось, что в Илийском районе Алматинской области организовали мероприятие для внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Специально для мирового рекорда караван из тысячи верблюдов прошел маршрут длиной в тысячу километров.