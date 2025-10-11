#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Мир

Фанатка Джокера попала в Книгу рекордов Гиннесса

фанатка Джокера попала в Книгу рекордов Гиннеса, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 20:48 Фото: pixabay
22-летняя жительница города Блумингтона (штат Индиана, США) Меган Пирс попала в Книгу рекордов Гиннесса за свою коллекцию предметов, связанных с персонажем комиксов про Бэтмэна – Джокером, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Upi, девушка занялась коллекционированием вещей со злодеем вымышленного города DC еще в школе. Вскоре у нее накопилось множество предметов – от фигурок и комиксов до роликовых коньков, скейтборда и крышек от молочных бутылок 1966 года, пишет издание.

По словам Пирс, она начала публиковать информацию о своей коллекции в социальных сетях во время пандемии COVID-19, на карантине. Тогда подписчики убедили ее подать заявку на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса. Этот процесс она начала в 2023 году.

В итоге, уточняет издание, девушка установила новый мировой рекорд, собрав коллекцию из 2318 тематических предметов. Пирс отметила, что благодаря своему хобби ей удалось познакомиться с актером Марком Хэмиллом, который озвучивал персонажа в нескольких анимационных проектах и видеоиграх, а также подружиться с другими коллекционерами.

Ранее сообщалось, что в Илийском районе Алматинской области организовали мероприятие для внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Специально для мирового рекорда караван из тысячи верблюдов прошел маршрут длиной в тысячу километров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Шесть сестер из США попали в Книгу рекордов Гиннесса
07:07, 19 июня 2024
Шесть сестер из США попали в Книгу рекордов Гиннесса
Любительница пазлов попала в Книгу рекордов Гиннесса
07:37, 16 июля 2025
Любительница пазлов попала в Книгу рекордов Гиннесса
Достижение Роналду попало в Книгу рекордов Гиннесса
04:55, 21 июня 2023
Достижение Роналду попало в Книгу рекордов Гиннесса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: