Пожар в отеле турецкого курорта Болу: арестованным грозит до 2 тысяч лет тюрьмы
По информации телеканала NTV, обвинение запросило в общей сложности почти две тысячи лет тюремного заключения для 13 арестованных.
"В обвинительном заключении 13 лицам было предъявлено обвинение с требованием в общей сложности до 1998 лет тюремного заключения", – говорится в публикации.
Среди арестованных владельцы отеля и его руководство, заместитель мэра Болу, руководитель пожарной службы города, а также другие чиновники. Их признали ответственными в произошедшей трагедии.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Oteli’nde saat 03.30’da çıkan yangında ölü sayısı 10’a, yaralı sayısı 32’ye yükseldi.— 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) January 21, 2025
Yarıyıl tatili nedeniyle yüzde 90 dolu olan otelde 237 kişi bulunuyordu. #Bolu #Kartalkaya #GrandKartal pic.twitter.com/TpjzNv1Sax
Уточняется, что еще 19 человек могут быть приговорены к тюремному сроку до 22,5 лет.
Масштабный пожар на курорте в Болу произошел в ночь на 21 января 2025 года. В нем погибли 78 человек. Возгорание началось в деревянном отеле, расположенном на высоте 2,2 тыс. м.
В конце января 2025 года в Турции назвали предварительные причины смертельного пожара в отеле. Выяснилось, что во время приготовления завтрака шеф-повар и его помощники устроили возгорание при использовании гриля. Горящее масло они решили залить водой.