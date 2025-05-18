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Мир

Пожар в отеле турецкого курорта Болу: арестованным грозит до 2 тысяч лет тюрьмы

пожар, Турция, , фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 13:54 Фото: sabah
В Турции продолжаются разбирательства по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Болу, который унес жизни 78 человек в январе 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NTV, обвинение запросило в общей сложности почти две тысячи лет тюремного заключения для 13 арестованных.

"В обвинительном заключении 13 лицам было предъявлено обвинение с требованием в общей сложности до 1998 лет тюремного заключения", – говорится в публикации.

Среди арестованных владельцы отеля и его руководство, заместитель мэра Болу, руководитель пожарной службы города, а также другие чиновники. Их признали ответственными в произошедшей трагедии.

Уточняется, что еще 19 человек могут быть приговорены к тюремному сроку до 22,5 лет.

Масштабный пожар на курорте в Болу произошел в ночь на 21 января 2025 года. В нем погибли 78 человек. Возгорание началось в деревянном отеле, расположенном на высоте 2,2 тыс. м.

В конце января 2025 года в Турции назвали предварительные причины смертельного пожара в отеле. Выяснилось, что во время приготовления завтрака шеф-повар и его помощники устроили возгорание при использовании гриля. Горящее масло они решили залить водой.

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Андрей Дюсупов
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