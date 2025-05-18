Пожар в отеле турецкого курорта Болу: арестованным грозит до 2 тысяч лет тюрьмы

В Турции продолжаются разбирательства по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Болу, который унес жизни 78 человек в январе 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NTV, обвинение запросило в общей сложности почти две тысячи лет тюремного заключения для 13 арестованных.

"В обвинительном заключении 13 лицам было предъявлено обвинение с требованием в общей сложности до 1998 лет тюремного заключения", – говорится в публикации.

Среди арестованных владельцы отеля и его руководство, заместитель мэра Болу, руководитель пожарной службы города, а также другие чиновники. Их признали ответственными в произошедшей трагедии.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Oteli’nde saat 03.30’da çıkan yangında ölü sayısı 10’a, yaralı sayısı 32’ye yükseldi.



Yarıyıl tatili nedeniyle yüzde 90 dolu olan otelde 237 kişi bulunuyordu. #Bolu #Kartalkaya #GrandKartal pic.twitter.com/TpjzNv1Sax — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) January 21, 2025

Уточняется, что еще 19 человек могут быть приговорены к тюремному сроку до 22,5 лет.

Масштабный пожар на курорте в Болу произошел в ночь на 21 января 2025 года. В нем погибли 78 человек. Возгорание началось в деревянном отеле, расположенном на высоте 2,2 тыс. м.

В конце января 2025 года в Турции назвали предварительные причины смертельного пожара в отеле. Выяснилось, что во время приготовления завтрака шеф-повар и его помощники устроили возгорание при использовании гриля. Горящее масло они решили залить водой.