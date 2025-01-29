Сотни видов "дизайнерских наркотиков" решили запретить в Нидерландах

Сенат Нидерландов одобрил законопроект, запрещающий сотни видов так называемых дизайнерских наркотиков. Закон вспупит в силу с 1 июля, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты NRC, до сих пор производителям дизайнерских наркотиков удавалось обходить законодательство и выводить на рынок наркотическое вещество, лишь немного изменяя его состав, чтобы оно в итоге оказалось легальным. После замены в составе лишь пары молекул образуется уже новое вещество, которое не подпадает под имеющиеся законы.

По словам нидерландского госсекретаря по делам молодежи и спорта Винсента Карреманса, введенный запрет позволит предотвратить риски для здоровья, которые несут дизайнерские наркотики.

"Этим запретом мы посылаем четкий сигнал: эта штука опасна, держитесь от нее подальше", – цитирует газета Карреманса.

Предполагается, что новый закон также сможет облегчить работу полиции и судебных органов, в том числе при проведении международных расследований по запросам о правовой помощи из других стран.

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