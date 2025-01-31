В Афганистане заявили, что решили проблему с наркотиками
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Пресс-секретарь правительства талибов Забиулла Моджахед заявил, что производство и нелегальный оборот наркотиков в Афганистане сведены к нулю, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Tolo news, также ведется работа с культивированием запрещенных веществ.
"Мы предотвращаем все виды контрабанды наркотиков. А их производство в Афганистане ликвидировано. Культивирование наркотиков и незаконный оборот практически сведены к нулю", – подчеркнул Моджахед.
По его словам, из этого следует, что проблема контрабанды наркотиков в стране, "если в прошлом и существовала", то теперь "естественным образом подходит к концу".
Ранее сообщалось, что сотни видов "дизайнерских наркотиков" решили запретить в Нидерландах.
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