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Мир

В Афганистане заявили, что решили проблему с наркотиками

В Афганистане заявили, что решили проблему с наркотиками, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 19:52 Фото: pixabay
Пресс-секретарь правительства талибов Забиулла Моджахед заявил, что производство и нелегальный оборот наркотиков в Афганистане сведены к нулю, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Tolo news, также ведется работа с культивированием запрещенных веществ.

"Мы предотвращаем все виды контрабанды наркотиков. А их производство в Афганистане ликвидировано. Культивирование наркотиков и незаконный оборот практически сведены к нулю", – подчеркнул Моджахед.

По его словам, из этого следует, что проблема контрабанды наркотиков в стране, "если в прошлом и существовала", то теперь "естественным образом подходит к концу".

Ранее сообщалось, что сотни видов "дизайнерских наркотиков" решили запретить в Нидерландах.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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