Мир

В Египте построили самую глубокую в мире искусственную гавань

Спутниковый снимок порта Айн-Сохна, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 04:30 Фото: Copernicus
15 декабря 2025 года порт Айн-Сохна в Египте официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса как обладающий самой глубокой в мире искусственной портовой акваторией, созданной на суше: глубина гавани достигает 19 метров, сообщает Zakon.kz.

По данным Al-Ahram Establishment, эта глубина позволяет порту принимать крупнейшие в мире суда, что укрепляет позиции Египта как одного из ключевых глобальных центров торговли и логистики.

Сертификат Книги рекордов заместителю премьер-министра и министру промышленности и транспорта Египта Камелю аль-Вазиру вручил аккредитованный судья Гиннесса Эль-Дафрави во время его визита в порт на побережье Красного моря.

Во время визита аль-Вазир также проинспектировал опытную эксплуатацию контейнерного терминала Hutchison в порту Айн-Сохна, который стал частью крупного транспортного коридора, соединяющего Красное и Средиземное моря.

Этот терминал стал первым завершенным объектом в рамках масштабного проекта развития порта после окончательного формирования всей необходимой инфраструктуры.

Проект реализуется в соответствии с государственной стратегией по превращению Египта в региональный узел транспортных, логистических и транзитных операций.

Фото: wikipedia

Ранее мы писали о том, что ученые собираются спуститься в "запутанный мегакомплекс" под пирамидами Гизы.

Аксинья Титова
