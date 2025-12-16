В Египте построили самую глубокую в мире искусственную гавань
По данным Al-Ahram Establishment, эта глубина позволяет порту принимать крупнейшие в мире суда, что укрепляет позиции Египта как одного из ключевых глобальных центров торговли и логистики.
Сертификат Книги рекордов заместителю премьер-министра и министру промышленности и транспорта Египта Камелю аль-Вазиру вручил аккредитованный судья Гиннесса Эль-Дафрави во время его визита в порт на побережье Красного моря.
Во время визита аль-Вазир также проинспектировал опытную эксплуатацию контейнерного терминала Hutchison в порту Айн-Сохна, который стал частью крупного транспортного коридора, соединяющего Красное и Средиземное моря.
Этот терминал стал первым завершенным объектом в рамках масштабного проекта развития порта после окончательного формирования всей необходимой инфраструктуры.
Проект реализуется в соответствии с государственной стратегией по превращению Египта в региональный узел транспортных, логистических и транзитных операций.
Фото: wikipedia
