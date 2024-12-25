38 человек погибли в авиакатастрофе в Актау
Бозумбаев также отметил, что тела погибших сильно обгорели, из-за чего будет проведена отдельная процедура опознания.
Также вице-премьер заявил, что 11 пострадавших остаются в реанимации.
Среди пострадавших 15 граждан Азербайджана, девять граждан России, два гражданина Кыргызстана, гражданство еще трех человек уточняется.
Ранее сообщалось, что на месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба.
Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.
По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.