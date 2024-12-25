38 человек погибли в авиакатастрофе в Актау

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил журналистам о том, что в авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек, сообщает Zakon.kz.

Бозумбаев также отметил, что тела погибших сильно обгорели, из-за чего будет проведена отдельная процедура опознания.

Также вице-премьер заявил, что 11 пострадавших остаются в реанимации.

Среди пострадавших 15 граждан Азербайджана, девять граждан России, два гражданина Кыргызстана, гражданство еще трех человек уточняется.

Ранее сообщалось, что на месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.