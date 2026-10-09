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Происшествия

Многодетная мать из Байконура превратила в ад жизнь собственных детей

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 23:20 Фото: freepik
В Байконуре надзорный орган признал законным возбуждение уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы. Женщину подозревают в систематическом и жестоком обращении со своими несовершеннолетними детьми, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 октября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры комплекса "Байконур".

По их данным, уголовное дело расследуется по части 1 статьи 156 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем").

"С начала 2026 года подозреваемая, будучи обязанной заботиться о здоровье, духовном и нравственном развитии своих пятерых несовершеннолетних детей, обеспечивать получение основного общего образования, растить их достойными членами общества, осуществлять воспитание детей надлежащим образом, не имея права причинять вред физическому и психическому состоянию здоровья, осуществляя воспитание, допускала в отношении несовершеннолетних детей жестокое обращение", – говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и детали совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что дело об истязании девочки передали из России в Казахстан.

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Канат Болысбек
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