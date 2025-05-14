На берегу популярной у туристов страны произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали у побережья Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, эпицентр толчков находился в 66 км к югу от острова Карпатос с населением порядка 2200 человек. Очаг стихии залегал на глубине 14 км.

Фото: emsc-csem

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ученые вычислили магнитные бури в ядре Земли, а чуть позже в Алматы ощутили новое землетрясение.

