На берегу популярной у туристов страны произошло мощное землетрясение
Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали у побережья Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным, эпицентр толчков находился в 66 км к югу от острова Карпатос с населением порядка 2200 человек. Очаг стихии залегал на глубине 14 км.
Фото: emsc-csem
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
Ранее ученые вычислили магнитные бури в ядре Земли, а чуть позже в Алматы ощутили новое землетрясение.
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