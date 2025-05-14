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Мир

На берегу популярной у туристов страны произошло мощное землетрясение

Дома, шторм, погода, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 07:40 Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали у побережья Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, эпицентр толчков находился в 66 км к югу от острова Карпатос с населением порядка 2200 человек. Очаг стихии залегал на глубине 14 км.

Фото: emsc-csem

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ученые вычислили магнитные бури в ядре Земли, а чуть позже в Алматы ощутили новое землетрясение.

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Аксинья Титова
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