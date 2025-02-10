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Наука и технологии

Чем опасно одиночество в старости и признание своей изоляции

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 01:54 Фото: pixabay
Международная команда ученых проанализировала данные 2757 человек в возрасте 50 лет и старше и пришли к выводу, что у людей, которые чувствуют себя одинокими, когнитивные функции снижаются быстрее, особенно если они открыто признают свою изоляцию, сообщает Zakon.kz.

Между тем, пишет Frontiers in Psychology, при использовании различных шкал одиночества были получены неоднозначные выводы. Одиночество, измеренное с помощью одного вопроса о частоте его переживания, оказалось связанным с ухудшением когнитивных функций. Однако применение шкалы, оценивающей более сложные аспекты одиночества, такие как чувство ненужности и изолированности, не подтвердило эту связь.

По мнению экспертов, одиночество может активировать хронический стресс, способствуя выработке гормонов, негативно влияющих на мозг. При этом влияние одиночества зависит от культурных факторов и индивидуального восприятия.

Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, является ли одиночество причиной когнитивных ухудшений или же следствием уже начавшегося снижения когнитивных функций.

Ранее сообщалось, что кибермошенники нацелились на пожилых казахстанцев.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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