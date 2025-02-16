Марко Рубио и Сергей Лавров провели телефонные переговоры

15 февраля состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МИД России, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства, звонок состоялся по инициативе американской стороны. Министры обсудили снятие унаследованных от администрации Байдена барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и США.

В развитие телефонного разговора президентов России и США от 12 февраля, главы внешнеполитических ведомств условились поддержать канал коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях. К примеру, стороны обменялись мнениями о путях скорейшего прекращения начатой в 2016 году администрацией Барака Обамы линии по ужесточению условий работы российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры. Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию преград по работе загранпредставительств двух стран.

Таким образом Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности.

"Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", – говорится в сообщении МИД России.

Днями ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа про встречу с Владимиром Путиным.