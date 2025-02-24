В Лондоне построили суперканализацию

Под столицей Великобритании завершилось строительство туннеля "Темза-Тайдвей" – суперканализации протяженностью 25 км, с помощью которой хотят минимизировать загрязнение реки Темзы, сообщает Zakon.kz.

Необходимость строительства новых сточных механизмов обусловлена тем, что построенная 150 лет назад канализация устарела и не справлялась с большим объемом лондонских нечистот, которые регулярно сбрасывали в Темзу. Строительство началось в 2016 году на 24 площадках по всему Лондону и завершилось в начале 2025-го.

Фото: newatlas

Сооружение полностью подключили к викторианской канализационной системе Лондона. Длина суперканализации составила 25 км. Диаметр ее главного туннеля – 7,2 м, что эквивалентно трем лондонским двухэтажным автобусам, а диаметр соединительных туннелей составляет от двух до пяти метров.

Фото: newatlas

Благодаря новой системе в реку уже не попало эквивалентное 2200 олимпийским бассейнам количество сточных вод.

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