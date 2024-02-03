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Законодательство РК

Поиски провалившегося под землю автобуса приостановлены: спасателей пришлось экстренно эвакуировать

место провала автобуса Фото: ДЧС Павлодарской области
По данным департамента по ЧС Павлодарской области, на месте раскопок образовалась воронка. Ее глубина около 3 метров. На дне воронки также наблюдаются пустоты, сообщает Zakon.kz.

Экскаватор и специалистов пришлось экстренно поднимать на поверхность. Работы временно приостановлены из-за возросшей угрозы провала.


"Сейчас ведутся работы по обследованию воронки с помощью эндокамеры", - сообщили в департаменте по ЧС.

Ранее МЧС сообщало, что поиски могут приостановить. Связано это с тем, что на месте обвала возросла угроза для жизни спасателей.

"Работы продолжаются. Сейчас ведется наблюдение за грунтом, если будут обнаружены движения или усилится осыпание, работы будут приостановлены. Это меры безопасности для специалистов", - говорили в ДЧС Павлодарской области, комментируя возможную приостановку работ.

4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области огласила результаты специального расследования.

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