Россия предлагает сделать Арктику зоной, свободной от конфликтного потенциала
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27 февраля российская сторона, находясь в Канаде, предложила сделать Арктику зоной, свободной от потенциальных военных конфликтов, сообщает Zakon.kz.
Об этой идее в интервью ТАСС рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов.
"Продолжаем исходить из того, что Арктика представляет для всех региональных держав коллективные возможности по совместному освоению, развитию и сохранению этого уникального района зоной, свободной от конфликтного потенциала. По крайней мере, в нормальном мире это должно быть именно так", – сказал дипломат.
Вызовы для России на арктическом направлении, по словам посла, остаются прежними.
"Мы продолжаем внимательно наблюдать за милитаризацией, проводимой канадцами, американцами и их европейскими союзниками в Заполярье. Со своей стороны предпринимаем все необходимые меры, направленные на обеспечение российских интересов и суверенитета в высоких широтах", – добавил он.
Ранее ООН предупредила о "спящих" опасностях во льдах трех стран.
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