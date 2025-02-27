Россия предлагает сделать Арктику зоной, свободной от конфликтного потенциала

27 февраля российская сторона, находясь в Канаде, предложила сделать Арктику зоной, свободной от потенциальных военных конфликтов, сообщает Zakon.kz.

Об этой идее в интервью ТАСС рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов.

"Продолжаем исходить из того, что Арктика представляет для всех региональных держав коллективные возможности по совместному освоению, развитию и сохранению этого уникального района зоной, свободной от конфликтного потенциала. По крайней мере, в нормальном мире это должно быть именно так", – сказал дипломат.

Вызовы для России на арктическом направлении, по словам посла, остаются прежними.

"Мы продолжаем внимательно наблюдать за милитаризацией, проводимой канадцами, американцами и их европейскими союзниками в Заполярье. Со своей стороны предпринимаем все необходимые меры, направленные на обеспечение российских интересов и суверенитета в высоких широтах", – добавил он.

Ранее ООН предупредила о "спящих" опасностях во льдах трех стран.