Ким Чен Ын отдал приказ о ядерной готовности КНДР после испытания ракеты

По недавним словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, возможность ядерного нападения "является наиболее совершенным средством сдерживания и обороны". Так он хочет обеспечить безопасность своей страны, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, 26 февраля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском стратегических крылатых ракет и отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия.

Испытание было разработано с целью предупредить "врагов, которые серьезно нарушают обстановку безопасности (страны) и способствуют эскалации конфронтации".

Северная Корея на протяжении нескольких лет занимается разработкой стратегических крылатых ракет, предназначенных для доставки ядерных боеголовок. Этот тип, как правило, вызывает меньшую тревогу и осуждение со стороны международного сообщества, чем баллистические ракеты. Они официально не запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

Совет Безопасности запретил разрабатывать баллистические ракеты и ядерное оружие и ввел ряд санкций за нарушения.

Ранее стало известно, что в Китае вооружают роботов-собак в военных целях.

