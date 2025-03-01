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Мир

Стармер планирует принять Зеленского в Лондоне

Кир Стармер планирует принять Владимира Зеленского в своей резиденции в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 19:51 Фото: X(Twitter)/@APUkraine
Президент Украины Владимир Зеленский после конфликта с Трампом покинул США и улетел в Лондон. Офис британского премьера подтвердил, что Кир Стармер намерен принять президента Украины в своей резиденции на Даунинг-стрит сегодня, 1 марта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The standard, 2 марта в Лондоне пройдет встреча европейских лидеров, которые обсудят, какие гарантии безопасности Европа может предоставить Украине. Стармер пригласил более десятка глав государств и правительств. Среди них: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, лидеры Франции, Германии, Дании, Италии, Турции, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии и Украины.

С лидерами стран Балтии Стармер намерен созвониться, но на саммит их не пригласили. Sky News со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщает, что главы этих трех стран этим фактом "очень недовольны". Эстония, Латвия и Литва имеют одни из самых высоких расходов на оборону и поддержку Украины среди участников НАТО в процентном отношении к ВВП.

На саммите Стармер проинформирует участников о своем визите к президенту США Трампу. Кроме того, будет обсуждаться координация действий европейских союзников в поддержке Украины, а также возможные мирные переговоры.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах. Позже стало известно, что разговор Трампа и Зеленского прошел на повышенных тонах. Затем Трамп прокомментировал произошедший конфликт в Белом доме.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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