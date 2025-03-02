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Мир

Премьер-министр Великобритании объявил о планах после саммита с Зеленским

Владимир Зеленский, саммит в Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 03:40 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
2 марта 2025 года европейские лидеры собрались в Лондоне, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским после его бурной встречи в Белом доме с Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, Зеленский ищет поддержку у европейских стран после провального визита в США.

На пресс-конференции после саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "все европейские страны должны внести свой вклад в заключение мирной сделки и "взять на себя кое-какие обязательства".

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Стармер изложил план поддержки Украины, включая продолжение потока помощи и сохранение экономических санкций на Россию. Он сказал, что любое прочное мирное соглашение должно гарантировать суверенитет и безопасность Украины, и она должна быть за столом переговоров.

Британская сторона добавила, что Европа продолжит оказывать Украине военную помощь, в том числе Соединенное Королевство, но при этом ожидает поддержки этого плана от США.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, Зеленский поблагодарил европейских лидеров за прием. На этом переговоры не окончены. В четверг, 6 марта, запланировано специальное заседание Европейского совета, на которое снова приглашен Зеленский, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

А тем временем администрация Трампа ждет публичных извинений от Зеленского.

Аксинья Титова
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