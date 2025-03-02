Администрация Трампа ждет публичных извинений от Зеленского

В Белом доме в частном порядке дали понять, что ожидают публичных извинений от президента Украины Владимира Зеленского после его разногласий с главой США Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Об этом, со ссылкой на источники в руководстве ЕС, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что извинения могли бы нормализовать отношения между Вашингтоном и Киевом.

"На фоне произошедшего конфликта руководство ряда европейских стран НАТО намерено выступить посредниками между Киевом и Вашингтоном и попытаться убедить Трампа смягчить свое отношение к Зеленскому. Особенно решительно в этом отношении настроен премьер-министр Великобритании Кир Стармер", – пишет агентство со ссылкой на источники.

В ближайшее время, как указывают источники Bloomberg, Великобритания также объявит о новом пакете помощи для Украины в размере $2,5 млрд, который будет финансироваться за счет доходов от замороженных в Европе российских активов.

28 февраля 2025 года Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах. Позже стало известно, что разговор Трампа и Зеленского прошел на повышенных тонах. Затем Трамп прокомментировал произошедший конфликт в Белом доме.