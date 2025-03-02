#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.22
519.14
5.64
Мир

Администрация Трампа ждет публичных извинений от Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Зеленский , США, Украина, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 13:18 Фото: flickr/Gage Skidmore, president.gov.ua
В Белом доме в частном порядке дали понять, что ожидают публичных извинений от президента Украины Владимира Зеленского после его разногласий с главой США Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Об этом, со ссылкой на источники в руководстве ЕС, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что извинения могли бы нормализовать отношения между Вашингтоном и Киевом.

"На фоне произошедшего конфликта руководство ряда европейских стран НАТО намерено выступить посредниками между Киевом и Вашингтоном и попытаться убедить Трампа смягчить свое отношение к Зеленскому. Особенно решительно в этом отношении настроен премьер-министр Великобритании Кир Стармер", – пишет агентство со ссылкой на источники.

В ближайшее время, как указывают источники Bloomberg, Великобритания также объявит о новом пакете помощи для Украины в размере $2,5 млрд, который будет финансироваться за счет доходов от замороженных в Европе российских активов.

28 февраля 2025 года Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах. Позже стало известно, что разговор Трампа и Зеленского прошел на повышенных тонах. Затем Трамп прокомментировал произошедший конфликт в Белом доме.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа
Мир
13:35, Сегодня
Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа
Жительнице Канады в глаз имплантировали зуб для восстановления зрения
Мир
12:17, Сегодня
Жительнице Канады в глаз имплантировали зуб для восстановления зрения
В Таджикистане проходят выборы в нижнюю палату парламента
Мир
10:39, Сегодня
В Таджикистане проходят выборы в нижнюю палату парламента
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: