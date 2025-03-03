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Мир

Спутник запечатлел рекордное количество тайфунов в мире за раз

Тайфуны, снимок, изображение из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 05:55 Фото: pixabay
Аппарат NOAA-20, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США, получил изображение, на котором показано рекордное количество тайфунов, сообщает Zakon.kz.

На снимке, полученном 26 февраля с помощью устройства VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, "Набор радиометров для получения видимых инфракрасных изображений") спутника NOAA-20, видны пять тайфунов.

Фото: NASA Earth Observatory

Тропические циклоны "Альфред", "Серу" и "Бьянка" зафиксировали у берегов Австралии, а их "соседи" по Индийскому океану – "Хонд" и "Гаранс" подошли к островным государствам Маврикий и Мадагаскар.

Сезон тропических циклонов обычно длится с ноября по апрель в Южном полушарии.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате схода лавины в горном штате Уттаракханд на севере Индии.

Аксинья Титова
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