Спутник запечатлел рекордное количество тайфунов в мире за раз
Фото: pixabay
Аппарат NOAA-20, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США, получил изображение, на котором показано рекордное количество тайфунов, сообщает Zakon.kz.
На снимке, полученном 26 февраля с помощью устройства VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, "Набор радиометров для получения видимых инфракрасных изображений") спутника NOAA-20, видны пять тайфунов.
Фото: NASA Earth Observatory
Тропические циклоны "Альфред", "Серу" и "Бьянка" зафиксировали у берегов Австралии, а их "соседи" по Индийскому океану – "Хонд" и "Гаранс" подошли к островным государствам Маврикий и Мадагаскар.
Сезон тропических циклонов обычно длится с ноября по апрель в Южном полушарии.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате схода лавины в горном штате Уттаракханд на севере Индии.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript