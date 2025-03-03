Магнитная буря накроет Землю уже в ближайшие дни: названы опасные даты

4 и 5 марта 2025 года Землю накроет магнитная буря уровня G1. Таким прогнозом поделились в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН), сообщает Zakon.kz.

Исходя из данных специалистов, возмущение магнитосферы Земли начнется вечером 4 марта.

Уже в ночь на 5 марта возмущения достигнут класса магнитной бури уровня G1. При этом уже к вечеру среды магнитное поле Земли вновь станет спокойным.

Фото: xras.ru

По прогнозу возмущения магнитосферы Земли продолжатся с 10 по 12 марта, 14-15 марта и 27-28 марта.

Фото: xras.ru

О причинах магнитных бурь не сообщается.

Магнитные бури подразделяют на пять уровней, где уровень G1 считается самым слабым.

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О том, что март Земля встретит серией магнитных бурь различной интенсивности, уже сообщалось. Эксперты рекомендуют в указанные дни быть осторожными, больше отдыхать, избегать стрессов и уменьшить физические нагрузки.