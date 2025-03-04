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Общество

Обыски у Адилета Барменкулова: АФМ выступило с заявлением

Обыски у Адилета Барменкулова: АФМ выступило с заявлением, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 17:59 Фото: kff.kz
В соцсетях появилась информация, что у Адилета Барменкулова, а также ряда других бывших должностных лиц Казахстанской федерации футбола (КФФ) якобы проходят обыски. В Агентстве РК по финансовому мониторингу выступили с заявлением по этому поводу, передает корреспондент Zakon.kz.

В АФМ подтвердили, что в отношении экс-руководства КФФ начато расследование.

"На поступающие запросы со стороны СМИ сообщаем, что АФМ действительно начато досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола. Все следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале АФМ 4 марта 2025 года.

8 ноября 2024 года Адилет Барменкулов решил покинуть пост президента Казахстанской федерации футбола, который занимал с февраля 2022 года. 20 декабря новым президентом КФФ стал Марат Омаров. А 21 января 2025 года сообщалось, что экс-футболист сборной Казахстана Давид Лория занял пост вице-президента КФФ.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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