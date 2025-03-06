Экстренную посадку совершил пассажирский самолет в США
Фото: pixabay
Авиарейс, летевший из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, экстренно совершил посадку в Чикаго из-за найденной на борту записки с угрозами взрыва, сообщает Zakon.kz.
По данным CBS NEWS, правоохранительные органы прибыли на место происшествия с собаками. Одна из них нашла подозрительную сумку. Местная полиция эвакуировала пассажиров, а самолет обыскали.
"В туалете была найдена записка о том, что самолет взорвется", – говорится в сообщении.
Полиция не уточнила, была ли реальная угроза на борту воздушного судна, однако известно, что тот же самолет вылетел из Чикаго в 14:30.
Ранее сообщалось, что вертолет с военными упал в Гондурасе.
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