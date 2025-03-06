Экстренную посадку совершил пассажирский самолет в США

Авиарейс, летевший из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, экстренно совершил посадку в Чикаго из-за найденной на борту записки с угрозами взрыва, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS NEWS, правоохранительные органы прибыли на место происшествия с собаками. Одна из них нашла подозрительную сумку. Местная полиция эвакуировала пассажиров, а самолет обыскали.





"В туалете была найдена записка о том, что самолет взорвется", – говорится в сообщении.

Полиция не уточнила, была ли реальная угроза на борту воздушного судна, однако известно, что тот же самолет вылетел из Чикаго в 14:30.

Ранее сообщалось, что вертолет с военными упал в Гондурасе.