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Мир

Бывший олимпийский сноубордист превратился в наркобарона: ФБР заплатит 10 млн долларов за его поимку

бывший канадский спортсмен Райан Веддинг, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 13:48 Фото: fbi.gov
Федеральное бюро расследований США объявило награду в размере 10 млн долларов за информацию, которая поможет задержать Райана Веддинга – бывшего канадского спортсмена, который выступал на Олимпиаде, сообщает Zakon.kz.

43-летний Веддинг выступал за Канаду на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, где занял 24-е место в параллельном гигантском слаломе. Однако спортивная карьера не привела его к славе – вместо этого он погрузился в криминальный бизнес, сообщает The Guardian.

Первое упоминание его имени в полицейских документах датируется 2006 годом – тогда он фигурировал в расследовании о выращивании марихуаны в Британской Колумбии, но обвинения ему не предъявили. Спустя четыре года его арестовали при попытке купить кокаин у агента американских спецслужб. Суд приговорил его к четырем годам тюрьмы.

После освобождения он не только вернулся к наркоторговле, но и выстроил одну из крупнейших трансграничных криминальных сетей.

По данным Министерства юстиции США, Веддинг руководил преступной организацией, занимающейся поставками кокаина и фентанила в промышленных масштабах. Его группа организовывала перевозку сотен килограммов кокаина из Колумбии через Мексику и Южную Калифорнию в Канаду.

Особую тревогу у властей вызвал объем поставок фентанила. По данным полиции Лос-Анджелеса, ежемесячно сеть Веддинга поставляла до пяти тонн фентанила в города США и Канады.

Но наркоторговля – не единственное преступление Веддинга. По данным следствия, он отдавал приказы об убийствах людей, которых считал угрозой своему бизнесу. Среди жертв были и случайные люди.

Так, в 2023 году в Каледоне (провинция Онтарио) неизвестные ворвались в арендованный дом и застрелили 57-летнего Джагтара Сингха Сидху и 55-летнюю Харбхаджан Каур Сидху. Их дочь, 32-летняя Джасприт Каур Сидху, получила 13 огнестрельных ранений, но выжила. По версии полиции, семья не имела никакого отношения к криминалу – их убили по ошибке из-за украденной партии наркотиков.

Райан Веддинг считается одним из 10 самых разыскиваемых преступников в США. По данным ФБР, он скрывается в Мексике под защитой картеля Синалоа – одной из крупнейших наркогруппировок в мире.

"Мы увеличиваем награду за информацию о его местонахождении. Пусть Веддинг знает – ему больше негде безопасно скрываться".Заместитель начальника полиции Лос-Анджелеса Алан Гамильтон

Вместе с Веддингом обвинили еще 16 человек. Большинство из них уже арестованы, включая его ближайшего сообщника – канадца Эндрю Кларка, которого задержали в Мексике в октябре 2024 года и экстрадировали в США в феврале 2025-го.

Веддинг остается в бегах, но власти США уверены: его поимка – лишь вопрос времени.

Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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