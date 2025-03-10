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Мир

Супружеская пара, установившая рекорд по продолжительности поцелуя, рассталась

Супружеская пара, установившая рекорд по продолжительности поцелуя, рассталась, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 09:19 Фото: pexels
Эккачай Тиранарат и его жена Лаксана из Таиланда установили мировой рекорд Гиннесса в 2013 году по длительности поцелуя. Тогда их губы не размыкались 58 часов 35 минут. На днях некогда влюбленные супруги заявили о расставании, сообщает Zakon.kz.

Конкурс проходил в Паттайе. Целоваться они начали 12 февраля 2013 года, а завершили поцелуй уже в День всех влюбленных. Пара побила свой же рекорд 2011 года – тогда поцелуй продлился 46 часов 24 минуты без перерыва.

Рекордсмены решили сохранить в тайне от общественности причину расставания.

Теперь, спустя годы, 56-летний таец уточнил, что гордится этим достижением.

"Это был уникальный опыт. Мы долго были рядом и теперь просто сохраняем хорошие воспоминания", – рассказал он изданию Independent.

В начале февраля мы рассказывали, что в Таиланде 85-летняя женщина "ожила" спустя 40 минут после того, как ее объявили мертвой. Пенсионерка очнулась, когда родственники готовили ее к религиозной церемонии.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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