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Мир

Британка отказалась отдавать Италии одну из самых разыскиваемых картин мира

британка отказалась отдавать Италии одну из самых разыскиваемых картин мира, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 00:02 Фото: Instagram/museo_belluno
Экс-баронесса из Великобритании Барбара Де Дожи отказалась отдавать Италии одну из самых разыскиваемых картин мира – написанную в XVI веке "Мадонну с младенцем" художника Антонио Соларио, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, картина была приобретена в 1872 году Городским музеем итальянского города Беллуно, пока в 1973 году ее не украли. "Мадонна с младенцем" находится во владении британки, которая утверждает, что ее экс-супруг барон Де Дожа купил ее в 1973 году честным способом. До развода картина хранилась в Норфолке в особняке XVI века, некогда принадлежавшем Генриху VIII.

Отмечается, что в 2017 году Де Дожа попыталась продать картину через региональный аукционный дом, но ее заметил специалист, связанный с музеем Беллуно и подтвердивший, что работа находится в списках "самых разыскиваемых" полицией мира, включая Интерпол и Карабинеров Италии.

Согласно данным издания, в 2020 году из-за связанного с пандемией коронавируса карантина итальянские власти не смогли предоставить соответствующие документы для возвращения картины, запрошенные британской полицией. Тогда работу вернули Де Доже, однако отметили, что это не означает легализации ее статуса хозяйки картины.

Фото: скриншот видео

На убеждения вернуть "зависшую" картину законному владельцу Де Дожа не соглашается. Она ссылается на Закон об исковой давности 1980 года, в котором говорится, что покупатель краденого может быть признан законным владельцем, если покупку "не связали с кражей" в течение шести лет.

Ранее сообщалось, как казахстанский художник превращает головной убор в произведение искусства.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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