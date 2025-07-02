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46-летняя британка рассказала, почему живет под одной крышей с бывшими мужьями

Женщина рассказала, почему живет с двумя бывшими мужьями, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 07:35 Фото: pixabay
На днях Кристи Де Гарис из Великобритании рассказала, по какой причине живет вместе с двумя бывшими мужьями, сообщает Zakon.kz.

Помимо бывших мужей, с ней проживают и две дочери – по одной от каждого брака. Такое решение, по ее словам, помогло справляться с повседневной жизнью и разделить заботу о детях, пишет The Times.

"Да, мы действительно живем вместе: я, мой первый и второй бывшие мужья, а также наши две дочери. Конечно, у нас бывают очереди в ванную и споры о том, кто допил кофе. Но это просто практичный способ выживать", – говорит Кристи.

Первый раз она вышла замуж в 21 год, родила дочь и вскоре развелась. Второй брак длился почти 10 лет, у пары появилась вторая дочь, но расставшись, они продолжили жить вместе, потому что разделить дом было просто невозможно. Де Гарис вспоминает, что, несмотря на разрыв, именно она по-прежнему тащила на себе быт и воспитание детей. Один из бывших строил карьеру, другой жил спокойно. Она же была на грани выгорания.

В конце 2020 года она предложила первому бывшему переехать: он как раз был один, без жилья. А второму описала это как "меньше стресса и упреков, больше поддержки и порядка" и он согласился. Дети восприняли новость с энтузиазмом.

Теперь обязанности разделены. Один из бывших готовит по воскресеньям, другой – по будням. Когда у Кристи плохое самочувствие, никто ее не беспокоит. Иногда кто-то хочет отдохнуть, и тогда двое других подхватывают заботу. Сама Де Гарис не знает, как долго это продлится: может, появятся новые партнеры, может, кто‑то уйдет, а может, дом просто развалится.

"Мы не ситком, не святые. Мы просто трое взрослых, которым небезразличны одни и те же дети. И мы решили, что лучше жить вот так, чем выгорать", – прокомментировала женщина.

1 июля высокопоставленную чиновницу Таиланда отстранили от работы. Теперь у нее будет больше времени на личную жизнь.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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