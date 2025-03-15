Японскую блогершу убили прямо во время трансляции на улице Токио

14 марта полиция Японии арестовала мужчину после того, как он смертельно ранил ножом YouTube-блогершу Айри Сато во время ее прямой трансляции в центре Токио, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, свидетели и зрители прямой трансляции рассказали, что слышали, как Сато звала о помощи во время нападения.

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Сотрудники полиции заявили, что арестовали 42-летнего Кэндзи Такано. Сама Айри Сато доставлена в больницу с тяжелыми ранениями в верхнюю часть тела. Девушка погибла. Подозреваемого в убийстве Такано передали в прокуратуру, но обвинения пока не предъявлены.

В Японии , где контроль за оборотом огнестрельного оружия чрезвычайно строг, насильственные преступления случаются редко, однако за последние годы произошло несколько громких нападений с применением ножей и самодельного оружия.

Ранее сообщалось, что в Темиртау мужчину убили ножом из-за замечания.